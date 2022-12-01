شكرا لقرائتكم خبر عن %91 من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بطرق تجنب الأمراض الموسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية بطرق تجنب الأمراض الموسمية، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية بطرق تجنب الأمراض الموسمية.

وأيد 91% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية بطرق تجنب الأمراض الموسمية، بينما عارض 9% من القراء الأصوات المطالبة بتكثيف حملات التوعية بطرق تجنب الأمراض الموسمية.