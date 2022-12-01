شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد وأسعار التذاكر بقلعة قايتباى فى فصل الشتاء بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر قلعة قايتباي الأثرية في محافظة الاسكندرية, من أهم المقاصد السياحية للزائرين علي مدار العام، حيث يفضلها الكثير من المصريين والعرب والأجانب لقضاء أوقاتهم والقيام بالجولات لزيارة الأماكن الآثرية والسياحية القديمة للتعرف على التاريخ المصري القديم .

تفتح قلعة قايتباى أبوابها لاستقبال زورها يوميًا في فصل الشتاء ، في تمام الساعة الساعة 9 صباحًا وحتى 8 مساءً، كما تبلغ أسعار تذاكر الدخول للمصريين 60 جنيها وللطلبة المصريين 30 جنيها.

الجدير بالذكر أن قلعة قايتباي أنشئت بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط؛ أنشأها السلطان المملوكي الأشرف أبو النصر قايتباي ما بين عامي (882- 884 ه / 1477 – 1479 م) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائياً في سنة (702 ه / 1303 م) في عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي والسور الداخلي وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.



جانب من الاقبال



صور إقبال الزائرين علي قلعة قايتباي



قلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية