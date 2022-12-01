شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجازة نصف العام لطلاب المعاهد الأزهرية 28 يناير 2023 وتستمر 15 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى، 2022،2023،بالمعاهد الأزهرية، موعد بدء إجازة نصف العام الدراسى، موضحة أنها تبدأ من 28 يناير المقبل وتستمر حتى 9 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما.

وانطلق العام الدراسى الحالى 1 أكتوبر الماضى ، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 24 ديسمبر، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية ابتدائي، إعدادي، ثانوي 11 فبراير 2023.