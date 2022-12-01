انتهاء 7 مشروعات لنقاط الإسعاف بقرى "حياة كريمة" فى الشرقية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن مبادرة حياة كريمة، تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية، وبلغ إجمالى المشروعات المنفذة داخل 41 قرية بمركز الحسينية بالشرقية، 894 مشروعا، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية قرى الريف المصري" من إنشاء وتطوير الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة وصيانة ورفع كفاءة الوحدات القديمة، وصرح محافظ الشرقية، ل"الخليج 365" أنه تم تنفيذ إنشاء 7 نقاط إسعاف، بقري مركز الحسينية بنسبة تنفيذ 100%

وأوضح محافظ الشرقية: أن نقاط الإسعاف الموجودة داخل قرى مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية، وفرت الخدمات الصحية الطارئة لأهالي القري، مضيفا أن الوحدات ستدعم سيارات مجهزة طبيا على أعلى مستوى بالإضافة لغرفة المعيشة والاقامة للعاملين بالإسعاف. فيما إجمالي المشروعات التى تم إدراجها للتنفيذ بمبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بصفة عامة، 894 مشروع تنفذ داخل 41 قرية، ما بين 139 مشروع بالصرف الصحى جارى، و62 مشروع فى مجال مياه الشرب، و34 مشروع فى مجال الكباري وتبطين الترع، 48 مدرسة بإجمالى 614 فصل فى مجال الأبنية التعليمية، جارى تنفيذ 43 مدرسة بإجمالى 525 فصل، و41 مشروع فى مجال الغاز الطبيعى، و31 فى مجال الصحة والإسعاف تم تنفيذ و10 مجمعات مصالح حكومية ،و10 مجمعات زراعية،و 41 فى مجال التليفونات، و 84 مشروع فى مجال الكهرباء.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن إختيار 41 قرية بمركز الحسينية و 741 تابعا، لتخضع لأعمال التطوير من خلال إقامة بنية تحتية جديدة وتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وإقامة مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية وكبارى وتوصيل غاز طبيعى للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات للأهالى،وتضمنت خطة التطوير 14 قطاعًا منها، إحلال وتجديد شبكات المياه، ومد شبكات جديدة لتوفير مياه الشرب النقية لأهالى القرى التى وقع الإختيار عليها، وإنشاء مدارس لتخفيف الكثافة الطلابية والقضاء على نظام الفترتين والارتقاء بمنظومة التعليم، بجانب إنشاء شبكة غاز للقرى المُستهدفة بالكامل باعتباره أحد المصادر النظيفة للطاقة ورصف الطرق لربط القرى ببعضها وتبطين 7 ترع ورفع كفاءة 13 كوبرى وإنشاء وتجديد وحدات صحية ونقاط إسعاف داخلية، وإنشاء وحدات إجتماعية لإستقبال الأسر محدودة الدخل وإجراء الأبحاث الإجتماعية لها التى تمكنهم من صرف المساعدات المالية المُختلفة.

يذكر أن مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عانى كثيرا طوال السنوات الماضية، من عجز فى العديد المرافق والخدمات، الأمر الذى أدى إلى اختيار قرى المركز كاملة، لإدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتنفيذ العديد من المشروعات بالقرى، للاهتمام بالفئات الأكثر إحتياجا، والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى فى القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتطوير الثقة فى كافة مؤسسات الدولة، وأعمال التطوير فى المركز تشمل أعمال الصرف الصحى ومياه الشرب والتعليم والصحة وتطوير مراكز الشباب وتطوير بعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمركز، وتطوير نقاط الشرطة.