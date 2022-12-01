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أجهزة حذرت منها الكهرباء لتجنب ارتفاع الفواتير خلال الشتاء.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ،بعض النصائح الهامة للمواطنين لتحذيرهم من الإفراط فى استهلاك  بعض الأجهزة الكهربائية المنزلية والتى تكون سبب رئيسي في ارتفاع قيمة الفاتورة خلال أشهر الشتاء ، خاصة وأن هناك معلومات خاطئة أن تكييف الهواء هو الجهاز الوحيد الذي يستهلك كهرباء بكثافة وهو أمر غير صحيح لأن  الدفاية الكهربائية و غلاية المياه تعتبر من الأجهزة كثيفة الاستهلاك بالمنازل مثل التكييف.

 

و أشار حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المواطن  هو المتحكم الوحيد فى قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية الخاصة به ، موكدا أن فاتورة الكهرباء أصبحت تتمتع بأعلى معايير الدقة نتيجة اعتمادها على آليات تكنولوجية حديثة فى جميع مراحل الاصدار الخاصة بها

 

و يرى حمزة أن  اتباع طرق الاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية المنزلية لترشيد استهلاك الكهرباء اصبحت أمر لا غنى عنه لضمان الاستمرار فى الحصول على دعم من الدولة في فاتورة الكهرباء الشهرية.

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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