شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد المقصرين وضخ دماء جديدة.. رسائل هامة من وزير التنمية المحلية لقيادات المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عدد من الرسائل الهامة لقيادات المحليات فى المحافظات وسكرتيرى العموم وسكرتيرى العموم المساعدين، وذلك عقب حركة المحليات المحدودة التى أصدرها الوزير لعدد من سكرتيرى عموم وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالي 6 قيادات محلية بمحافظات: "البحيرة والقاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وبنى سويف".

وفيما يلى أبرز رسائل وزير التنمية المحلية للعاملين في المحليات والقيادات:

1- متابعة وتقييم أداء جميع قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات.

2- اختيار أفضل العناصر والدفع بها للمناصب القيادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

3- استبعاد المقصرين ونقلهم لوظائف إدارية بعيداً عن قطاعات خدمة المواطنين.

4- تصعيد الكوادر والقيادات المتميزة المتفاتية في العمل والتي تتميز بالنزاهة والشفافية والعمل الجماعى لتولى المسئولية في المناصب القيادية.

5- ضخ دماء جديدة في المناصب القيادية بالمحافظات وتصعيد القيادات المتميزة لتولى المسئولية.

6- بذل أقصى جهد ومتابعة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.