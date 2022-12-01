شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى لخريطة ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

ووفقا للجدول الزمنى، سيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 4 ديسمبر المقبل، وتجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر، على أن تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر، وتجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبرالمقبل.

وكان تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي.

وأفاد التقرير، بأن الانتخابات الطلابية تشهد مشاركة كبيرة من جانب الطلاب خلال العام الجامعي الحالي 2022/2023، وأوضح التقرير مشاركة 27 جامعة حكومية و16 جامعة أهلية وخاصة وتكنولوجية و85 معهدًا في الانتخابات الطلابية خلال هذا العام.