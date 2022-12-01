شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الرياضة يمنع التدخين داخل الأندية باستثناء "الأماكن المخصصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منع قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 التدخين داخل الأندية إلا في الأماكن المخصصة لذلك، بينما حظر إدخال الخمور داخل الهيئات الرياضية، ونصت المادة 26 من القانون على :"لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز السماح بالتدخين إلا فى الأماكن المخصصة لذلك، ويُحظر إدخال خمور وتقديمها وتناولها والإعلان عنها فى الهيئة الرياضية والأندية والمنشآت التابعة لها".

وحدد ذات القانون 5 موارد للهيئات الرياضية، ونصت المادة 24 موارد الهيئات الرياضية وأموالها، ونصت على: "يكون لكل هيئة رياضية موازنة عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه، وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.

نصت المادة 25 علي :"تتكون موارد الهيئة الرياضية من:

١ - اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم، ورسوم العضوية بأنواعها المختلفة.

٢ - إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخصها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال اللاعبين وإعارتهم وتسويق اسم الهيئة وشعارها والزى الخاص بها.

٣ - الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع إخطار الجهة الإدارية.

٤ - عائد استثمار أموال الهيئة.

٥ - الإيرادات الأخرى التى توافق عليها الجهة الإدارية المختصة.