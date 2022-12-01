شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 631 طنا من لحوم صكوك الأضاحى والإطعام بالمحافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف الانتهاء من توزيع 631 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى، على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.

يأتى ذلك بعد الانتهاء اليوم الجمعة من توزيع 50 طنًّا من لحوم صكوك الإطعام والأضاحى وهى الدفعة التاسعة عشر، فى محافظات: "القاهرة - الإسكندرية - الجيزة - الغربية - بني سويف - البحيرة - المنيا - أسيوط - الدقهلية - الفيوم - القليوبية - سوهاج - الشرقية - المنوفية - كفر الشيخ - قنا – الإسماعيلية - شمال سيناء - دمياط - السويس - البحر الأحمر - جنوب سيناء".

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن توزيع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام على مدار العام، يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة "حق الوطن" التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم، توزع على مائتي ألف أسرة شهريًّا، وذلك لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة أولى.