شكرا لقرائتكم خبر عن 8 محظورات فى الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية أبرزها الشعارات الحزبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى لخريطة ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

ونصت المادة 18 فى اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لعمل الاتحادات الطلابية على أنه يحق للمرشحين القيام بالدعاية الانتخابية وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وتعتمدها السلطة المختصة وتستبعد اللجان كل من يستخدم الشعارات الدينية أو الطائفية أو الحزبية فى الدعاية الانتخابية وكذلك كل من يخالف الآداب العامة والتقاليد والقيم الجامعية.

وفيما يلى أبرز محظورات الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية:-

1 - الدعاية السياسية

2 - الدعاية الدينية والطائفية

3- الشعارات الحزبية

4 - الخروج على القواعد العامة والأعراف الجامعية

5 - اتلاف الجدران بالجامعة

6 - اتلاف الأشجار

7 - كتابة الدعاية الانتخابية على جدران الجامعة أو داخل قاعات الدراسة والمحاضرات

8 - استخدام الملصقات قد يؤدى إلى تشويه الجامعات وبالتالى يستبعد المرشح