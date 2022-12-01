شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجازة نصف العام الدراسى لطلاب الجامعات 28 يناير 2023 وتنتهى 9 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، موعد بدأ إجازة منتصف العام الدراسى حيث من المقرر أن تبدأ يوم 28 يناير 2023 وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.
ومن المقرر أن تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا تنتهى فى 5 يناير 2023، وحددت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وتنتهى فى 26 يناير 2023.
ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.