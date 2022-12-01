شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: 30% من المدن الجديدة مسطحات صناعية وسياحية لجذب الاستثمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، أن مدن الجيل الرابع تبني مصر كدولة حديثة والمدن الجديدة تجذب الاستثمارات وفرص العمل، موضحا أن أي مدينة من المدن الجديدة تحت مسمى الجيل الرابع جزء منها من 10 إلى 30% مسطحات صناعية.

وأضاف الدكتور عبد الخالق ابراهيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، اليوم الأربعاء، أن حوالي 30% من المدن الجديدة مسطحات صناعية وسياحية ولوجيستيه، موضحا أن هذه الاعدادات هي القوام الاقتصادي الذي يحقق التنمية.

وأشار الدكتور عبد الخالق ابراهيم، إلى أنه يتم الاعداد لطرح متنوع للأراضي السكنية الصغيرة للأفراد بالمدن الجديدة خلال شهر ديسمبر المقبل، قائلا: "كل شهر هنكون بنطرح حاجة جديدة بناء على المخزون عند الوزارة من الأراضي والوحدات، وسيتم طرح عدد من الارضي في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة".