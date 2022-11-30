شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد موقف الحى العاشر الجديد بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافقه الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، منطقة الحى العاشر بمدينة نصر والتى تم نقل مواقف الميكروباصات منها الى الموقف النموذجى الجديد، وذلك بحضور العميد أحمد أنور رئيس حى شرق مدينة نصر.

وكانت أعلنت محافظة القاهرة تشغيل موقف الحى العاشر شرق مدينة نصر، ليكون بديلا للمواقف العشوائية للميكروباص بالمنطقة، مؤكدة أنه من المواقف ذات السعة الكبيرة، حيث يسع ما يقارب الـ3 آلاف سيارة ميكروباص، كما يضم مسجد ومحلات وأماكن لانتظار الركاب.

ويضم الموقف الجديد خطوط سير لكافة الاتجاهات منها:

- خط رمسيس والعباسية

- خط المقطم وعباس وأول السابع

- خط زهراء المعادى والمرج والمنيب ومكرم عبيد والهرم

- خط التجمعات الأول والثالث والخامس والجامعة الأمريكية

وسيمنع تشغيل الموقف تواجد أية سيارات ميكروباص خارج الموقف، كما سيتم ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

ويهدف المشروع إلى تخفيف العبء عن شوارع منطقة الحى العاشر المثقلة بالتكدس السكانى وتطوير المناطق العشوائية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.