شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الأوتاد والحواجز الحديدية المتعدية على الطريق العام بالعمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية، حملة لرفع الأوتاد والحواجز الحديدية ووسائل حجز أماكن انتظار السيارات بالطريق العام بالعمرانية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالقضاء على كافة المخالفات بنطاق الحي.

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الأوتاد الحديدية والأحجار التي يتم حجز أماكن للسيارات بها بشوارع أحمد لطفي السيد، والعشرين، والهنيدي، وذلك بمعرفة إدارة صيانة الطرق بالحي، وتحت إشراف عبد الله عبد العظيم رئيس حى العمرانية، وكافة الإدارات المعنية.

وتواصل محافظة الجيزة حملاتها على مدار اليوم للحد من الإشغالات وكافة التعديات الموجودة على الطريق العام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.