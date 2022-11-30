شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تطلق مبادرة "مفاتح الخير" لبث روح الأمل والتفاؤل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق مبادرة "مفاتح الخير" يوم الأحد المقبل، ولمدة شهر كامل، وذلك فى إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والدعوية، من خلال خمس قوافل ومائة وخمسين ندوة.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم، أن مبادرة "مفاتح الخير" تهدف إلى بث روح الأمل والتفاؤل فى نفوس الناس جميعًا، وتقوية روح التراحم والتكافل والتسامح واحترام الآخر، وبيان مفاتيح الفرج من الذكر والدعاء والصلاة والسلام على خير الأنام، فضلاً عن الجد والاجتهاد فى العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستنشر لاحقًا تفاصيل وأماكن إقامة القوافل والندوات التى سيقوم بها نخبة من خيرة العلماء والأئمة والواعظات.