شكرا لقرائتكم خبر عن 88 إداة رقابية فى مواجهة وزير التجارة والصناعة بمجلس النواب الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى للرقابة ومواجهة وزير التجارة بنحو 88 أداة رقابية، تشمل طلبات إحاطة عن سبل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإنشاء مصانع جديدة لتشجيع وتحديث الصناعة المصرية، وتطوير المنتج المحلى وحل مشاكل المناطق والمجمعات الصناعية.

ويفتح النواب مع وزير التجارة والصناعة خلال طلبات الإحاطة عدد من الملفات الهامة، مثل تراجع الصادرات الصناعية المصرية وعدم التوسع في الأسواق الأفريقية، وعن استيراد سلع لها مثيل محلي وعدم استيراد سلع السوق في حاجة إليها، وإلغاء البنك المركزي لمبادرة دعم القطاع الصناعى، وعن النقص الشديد فى المدربين والمهندسين والمدرسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، وعن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة.

ويطالب النواب خلال طلبات المناقشة بالجلسة استيضاح سياسة بشأن سياسة الحكومة بشأن توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

وبشأن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتشجيع الصناعة ودعم مزارعي القطن المصري والصناعات المرتبطة به، وبشأن الترويج للمنتج المصري في ضوء جهود دعم الصادرات.

كما يتطرق النواب فى الأسئلة المقدمة منهم لموضوعات هامة، مثل تصدير مخلفات زيت الطعام وعدم إعادة تدويره والسماح لأحد المصانع باستيراد مواد ضارة بصحة الإنسان والآثر السلبي لتأخير الاعتمادات المستندية على سمعة المستورد المصرى، ودور مكاتب التمثيل التجاري التابعة للوزارة في جذب الاستثمارات.