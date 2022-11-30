شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: نظام "باتريوت" قد يصل إلى أوكرانيا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاجون، أن نظام الباتريوت قد يصل إلى أوكرانيا قريبا وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أمرت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، "بتشديد الإجراءات الأمنية" لكل سفاراتها بعد إصابة موظفة في بعثتها في مدريد بجروح طفيفة عندما انفجرت رسالة مفخخة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولنكو على تويتر: "أمر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتعزيز أمن كل السفارات الأوكرانية، كما دعا السلطات الإسبانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم".