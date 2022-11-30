شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التنمية المحلية: حركة تنقلات المحليات تضخ دماء جديدة فى الإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن قرار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، بحركة التنقلات والتعيينات في المراكز المحلية ببعض المحافظات، شملت تصعيد عدد من القيادات المحلية وهم 6 قيادات محلية بعدة محافظات.

وأضاف الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن حركة التنقلات في المحليات هدفها ضخ دماء جديدة في الإدارة المحلية على المستوي الجمهورية والتأكيد على بذل أكثر جهد لخدمة المواطنين.

وعن ترشيد الاستهلاك، قال: "صرفنا 2.6 مليار جنيه على 3.1 مليون كشاف لأعمدة الإنارة ليتحول للمبات ليد صناعة وطنية حتى نوفر على مدى ال8 سنوات الماضية 9 مليار جنيه في فاتورة استهلاك كبيرة".