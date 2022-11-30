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"الداخلية" توضح حقيقة تحصيل رسوم دخول بوابة الحج

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الداخلية الغموض فيما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن رسوم الدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة.

 

وقالت الوزارة فى بيان إن تحصيل الرسوم سوم المالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة، سيكون فقط من الجهات المنظمة والمنفذة للحج، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.

 

وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، حدد قيمة الرسوم المنصوص عليها للدخول على البوابة وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وسيتم تحصيل الرسوم من الجهات المنظمة والمنفذة للحج فقط، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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