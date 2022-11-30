شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" توضح حقيقة تحصيل رسوم دخول بوابة الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الداخلية الغموض فيما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن رسوم الدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة.

وقالت الوزارة فى بيان إن تحصيل الرسوم سوم المالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة، سيكون فقط من الجهات المنظمة والمنفذة للحج، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.

وأوضحت وزارة الداخلية أن قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، حدد قيمة الرسوم المنصوص عليها للدخول على البوابة وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن، وسيتم تحصيل الرسوم من الجهات المنظمة والمنفذة للحج فقط، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.