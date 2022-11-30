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طرح أكبر قرعة للأراضى السكنية للأفراد الشهر الجارى.. غدا فى «الخليج 365»

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" طرح أكبر قرعة للأراضى السكنية للأفراد الشهر الجارى.. «الإسكان»: الطرح يشمل إطلاق خدمة الحجز الفورى لقطع الأراضى الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة.. وطرح تكميلى لـ19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد. 


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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