شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أكبر قرعة للأراضى السكنية للأفراد الشهر الجارى.. غدا فى «الخليج 365» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" طرح أكبر قرعة للأراضى السكنية للأفراد الشهر الجارى.. «الإسكان»: الطرح يشمل إطلاق خدمة الحجز الفورى لقطع الأراضى الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة.. وطرح تكميلى لـ19866 قطعة أرض سكنية صغيرة بمدن الصعيد.

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