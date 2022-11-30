شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر محط أنظار الشركات العالمية العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن صناعة الاتصالات تعد صناعة عقول والشباب المصرى ثروة مصر الحقيقية، متابعا: "نثق فى قدرات شبابنا وما يمتلكونه من مهارات تؤهلهم لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات بكفاءة وحرفية".

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى: "نعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها هذه الصناعة في توفير فرص عمل كثيفة للشباب، لافتا إلى أن مصر لا تدخر جهدا لتوفير كافة الإمكانات لأبنائنا الشباب لتمكينهم من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإعداد كوادر رقمية متميزة تقود التحول الرقمى.

وأوضح رئيس الوزراء، أن مصر محط أنظار الشركات العالمية العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات في ظل جهود الحكومة الرامية لجذب المزيد من الاستثمارات ومضاعفة حجم الاستثمارات.