شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: إنشاء منطقة خاصة بصناعة المعلومات بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الحكومة تتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين والشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن السماح بإنشاء الشركات الافتراضية دون التقيد بوجود مقر فعلى لها، فضلا عن الموافقة بتخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد لتصبح 1000 جنيه بدلا من 50 ألف جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أنه تم عقد مؤتمر مصر 2022 الذى أسفر عن مجموعة من التوصيات منها تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يأتي على رأسها تنمية البحث والتطوير وإطلاق برنامج لتأهيل الكوادر وتدريبهم والذين تتوافر لديهم الشروط المطلوبة بجودة عالية وبإشراف خبراء من الصناعة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه يتم إنشاء منطقة خاصة بصناعة المعلومات وتبنى آلية القائمة البيضاء لتسجيل الشركات العاملة بها، ومن المقرر إقامة هذه المنطقة بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية وتوفير التمويل وزيادة الحوافز التمويلية التصديرية.