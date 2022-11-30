شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة المنصورة الجديدة: لدينا 19 ألف وحدة سكنية و8 أسواق بها 64 نشاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ياسر كحلة، نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن هناك 19 ألف وحدة سكنية فى مدينة المنصورة الجديدة تشمل جميع الأنماط السكنية على جميع المستويات "إسكان اجتماعى، وسكن مصر، ومشروع جنة مصر"، بالإضافة إلى الإسكان السياحى.

وأضاف ياسر كحلة فى لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن مدينة المنصورة الجديدة أصبحت مدينة متكاملة وبها مدرستين تعليم أساسى، بالإضافة إلى مدرسة كانت تعمل منذ سنتين، إضافة إلى وجود مركز صحي ومركز شرطة و8 أسواق تجارية بإجمالى 64 نشاطا تجاريا، و5 مساجد وكنيستين.

وأوضح ياسر كحلة أن هيئة المجتمعات العمرانية، حينما تقوم بعمل مدينة جديدة تقسمها خدمية وسكنية وتجارية واستثمار مميز، لافتا إلى وجود قرى سياحية تم البدء فيها في المرحلة الثالثة بمساحات 50 و20 و30 فدان ومتاحة للجميع.