شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: اتفاقيات التعاون الموقعة اليوم تؤكد المزايا التنافسية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إننا نعمل على تعظيم إمكانات قطاع تكنولوجيا المعلومات لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أن اتفاقيات التعاون الجديدة الموقعة اليوم تؤكد على المزايا التنافسية التي تحظى بها مصر، موضحًا أن الحكومة تتخذ كل ما يلزم لدعم شباب المستثمرين والشركات الناشئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ولفت مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات وبالأخص الشباب وتحرص على ربط احتياجات التعليم بسوق العمل، موضحا أن مصر حرصت على تهيئة المناخ الداعم لنمو صناعة تكنولوجيا المعلومات.