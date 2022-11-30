شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقات للهيدروجين الأخضر.. أهم قرارات الحكومة باجتماعها الأسبوعى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، وهى:



قرارات الحكومة (1)

انضمام مصر للاتفاقية متعددة الأطراف للمساعدات الإدارية الضريبية المعدلة ببروتوكول 2010

تغيير غرض استخدام 234 فدانا بطريق القاهرة الإسماعيلية من الاستصلاح إلى الأنشطة الصناعية

تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بأسيوط بمساحة 2.87 فدان لإقامة لوحة توزيع بمركز أبنوب

تخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بأسيوط بمساحة 9.33 فدان لإقامة محطة كهرباء فى البدارى

تخصيص 10.67 فدان من أراضى الدولة لإقامة جبانات مسلمين ومسيحيين فى أبو قرقاص بالمنيا

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى رقم 147 لسنة 2021 بمراعاة ملاحظات الوزارات

إنشاء منطقة حرة خاصة لشركة "يازاكى مصر للأنظمة الكهربائية" على 67 ألف متر مربع بالفيوم

إنشاء منطقة استثمارية باسم "صن كابيتال" لإقامة منطقة خدمات متعددة على 223 فدانا بأكتوبر



قرارات الحكومة (2)

توقيع مذكرة تفاهم معيارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر مع 9 شركات وتحالفات محلية وعالمية

اعتماد دراسة "المالية" بشأن طلب القاهرة بيع فى قطعة أرض 10 أفدنة لإقامة خدمات استثمارية

اعتماد دراسة "المالية" بشأن التصرف بحق الانتفاع فى 550 مترا بالقاهرة لمؤسسة عزة فهمى الحرفية

اعتماد تسويات لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس الوزراء 2873 لسنة 2015 بعدد 36 تسوية

اعتبار مشروعات أبراج تقوية المحمول لـ152 مشروعا فى 20 محافظة من مشروعات النفع العام

إضفاء صفة النفع العام على أراضى الدولة بمنيل شيحة وأبو النمرس لإنشاء ممشى أهل مصر

الموافقة على اتفاقية تمويل مع بنك التنمية الأفريقى لبرنامج دعم الأمن الغذائى بـ271 مليون دولار

إرجاء نسبة الـ15% زيادة على حق الانتفاع من شركات المناطق الحرة سنة اعتبارا من 1 يناير 2023