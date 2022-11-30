شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لدينا رؤية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن هناك أولوية تبنتها الحكومة وهى رؤية متكاملة لتهيئة بيئة استثمارية متطورة يتم من خلالها حوافز وتسهيلات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتوفير إطار تشريعى داعم لنمو الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى، أنه فى ظل المؤشرات الدولية التى تؤكد أنه يمكن أن تحقق مصر معدلات نمو جدية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد القطاعات الحيوية الداعمة في هذ المجال وركيزة أساسية لتحقيق استراتيجية الدولة في التحول الرقمى.

وتابع رئيس الوزراء: لقد حرصت الحكومة على تهيئة المناخ الاستثمارى الداعم لنمو الصناعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التي تسهم في تحقيق التوازن المطلوب وتحفيز الشركات على الاستثمار.