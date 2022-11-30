شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: إنشاء مصنع الأجهزة التعويضية بمعايير وجودة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في امتلاك قدرات تصنيع الأجهزة التعويضية؛ خلال اجتماع له اليوم.

وقال عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هذا الموضوع هام جدًا؛ لأنه يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتًا إلى أنه لا يوجد حصر دقيق لأعداد الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف أن الاجتماع تناول الحديث عن مجمع صناعى كبير للأطراف الصناعية؛ والتى بدأت أعماله بالفعل، مؤكدًا أن الرئيس السيسي التقى خلال الاجتماع بخبراء عالميين من أجل مساهمتهم في الجزء التقني الخاص بهذه الأجهزة.

وشدد على أن الخبراء العالميين سيكون دورهم أيضًا وضع المصنع الذي سيتم إنشائه والأجهزة المساعدة في نفس المعايير والجودة العالمية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تشتهر بجودة هذه الصناعات، ونعمل للوصول لأفضل منتج يتم تصنيعه في مصر.

وأوضح أنه سيتم العمل على تصدير أي فائض من أجهزة الأطراف الصناعية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن كل من لديه خبرة يتم منحهم التدريب في مصر للمساهمة بخبراتهم في أعمال المجمع الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا المجمع يُمثل نقلة نوعية في صناعة الأطراف الصناعية.