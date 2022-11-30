شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لأول مرة نحقق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين المنتج محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين المنتج محليًا لأول مرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة حريصة على توفير الأدوية الكاملة للمواطنين، وتكون بإنتاج محلى، لافتا إلى أن الأدوية تصنع محليًا بنسبة 80% أو 85%، وهذا من الأشياء المميزة، وأن الأنسولين سيتم ضخه فى الأشهر المقبلة، وذلك سيكون مع بداية العام.

وأشار إلى أن الدولة قامت بافتتاح أحد المصانع، وهو بـ إنتاج كميات كبيرة من الأنسولين، تصل لـ 12 مليون فايل سانوي، ويصل لـ 18 مليون فايل، و انتاج 15 مليون خرطوش الأنسولين، وذلك على مساحة 3200 متر، مؤكدا أن المواد الخام يتم استيراد من الهند والصين، وبعد ذلك سيتم التصنيع فى مصر، وأن المادة الفعالة ستكون مثل المادة الفعالة العالمية، وأن المعايير المصرية عالمية لإنتاج الأدوية.

وتابع: مصر لديها قاعدة بيانات بشأن المصابين بالسكر، وذلك من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، وكشف أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات كاملة، وهذا من الأشياء المهمة.