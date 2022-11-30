شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد بعد قليل توقيع اتفاقيات بين "ايتيدا" وعدد من الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعد قليل بمركز إبداع مصر الرقمية بقصر السلطان حسين كامل بصلاح سالم توقيع اتفاقيات بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" وعدد كبير من الشركات العالمية لفتح مقرات لها فى مصر أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها فى مصر.

تستهدف الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة، خلق أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المصرى.