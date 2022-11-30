شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب الفرعيات لإبداء رأيها فى مشروع قانون المسؤولية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت النقابة العامة للأطباء النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات بنسخة من مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من أعضاء مجلس النواب، وذلك لدراسة النقابات الفرعية لمشروع القانون وإبداء آراءها فيه وذلك من مبدأ مشاركة جميع النقابات الفرعية للأطباء في القضايا المهنية.

وقال الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء أن مجلس النقابة العامة للأطباء يعكف على دراسة مشروع القانون المشار إليه تمهيداً لإعداد رد وافي عليه إلى مجلس النواب بعد استطلاع رأي النقابات الفرعية في المحافظات.

يذكر أنه وردت نسخة رسمية من مشروع قانون المسؤولية الطبية من أمين عام مجلس النواب إلى النقابة العامة للأطباء أول أمس الاثنين للدراسة وإبداء رأي النقابة فيه.