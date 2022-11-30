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رئيس الأساقفة يمنح ترخيصا لخدام علمانيين ويعمد ويمنح خدمة التثبيت.. صور

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القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية صلوات القداس الإلهى حيث منح ترخيصا لتامر فوزى ليصبح خادما علمانيا، وذلك بكنيسة القديس يوحنا المعمدان الأسقفية بالمعادى.

 

كما ترأس صلاة القداس بالخدمة السودانية ومنح سر المعمودية لأربعة وعشرين طفلا وخدمة التثبيت لخمسة عشر عضوا جديدا بالإضافة لمنحة رخصة الخادم العلمانى لكل من داك كاركيك وسبت جوزيف. 

 

وقال رئيس الأساقفة فى عظته: "توجد الكنيسة بالكرازة كما توجد النار بالاشتعال وأشار أن الكرازة هى عمل البشر وليست عمل الملائكة". وأضاف: "الله يهتم بالشخص الواحد، فكل منا ثمين جدا فى نظر الله".

 

وتسائل رئيس الأساقفة: "إذا ما كنا نستطيع أن نميز صوت الله وسط ضوضاء الحياة، وعندما نسمعه فهل نطيع؟ كما أكد أننا لا يمكن أن نفهم عمل الله فى حياتنا قبل أن نطيعه أولا".

 

واختتم: "كلنا نساعد ونساهم فى بناء الملكوت بحسب مواهبنا الفردية ولكن أحيانا نظن أننا نبنى الملكوت ولكننا فقط نضيف حجرا فى البناء، وصلى من أجل شعب الكنيسة أن يعطيهم الله الاستعداد الدائم للكرازة برسالة الله ودفع أى ثمن فى سبيل بناء ملكوته".

 

 

جانب من الرسامة
جانب من الرسامة

رسامة المطران سامى
رسامة المطران سامى

عمادة الخدام
خدام الكنيسة 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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