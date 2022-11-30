شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأمن العام الصينية تمنح وزير الداخلية ميدالية سور الصين العظيم الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار علاقات التعاون المتميزة القائمة بين أجهزة الأمن المصرية ونظيرتها الصينية، قامت وزارة الداخلية بتلبية دعوة وزارة الأمن العام الصينية للمشاركة افتراضياً فى أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمى والمنعقد بجمهورية الصين الشعبية خلال يومى 29 و30 نوفمبر تحت شعار (التعاون الأمنى من أجل الإزدهار المشترك)، وذلك بحضور وفود أمنية رفيعة المستوى لمناقشة تطوير آليات التعاون بين الأطراف الفاعلة فى مجالات الأمن وإنفاذ القانون بهدف مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية.

وخلال المؤتمر قامت وزارة الأمن العام الصينية بتكريم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمنحه ميدالية "سور الصين العظيم" الذهبية، والتى تعد من أرفع الأوسمة الصينية التى تقدم لمسئولين غير صينيين، وذلك تقديراً من الجانب الصينى للعلاقات المصرية الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات التعاون الأمنى الثنائى فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.