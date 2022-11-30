شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تنشر صور لمحافظة الأقصر وتعلق: شمسها شفاء للعليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، صور من محافظة الأقصر، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، وعلقت الوزيرة قائلة : شمس الأقصر شفاء للعليل.. مشربتش من نيلها؟ طب جربت تغنيلها؟

وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قد التقت مؤخراً أبناء الجالية المصرية في جدة والمنطقة الغربية والجنوبية بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات زيارتها الخارجية الأولى والرسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير هشام فتحي، القنصل العام في جدة، والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

شارك في اللقاء وقتها، وفد رفيع المستوى من وزارة الهجرة وممثلة وزارة التربية والتعليم مدير إدارة أبناءنا في الخارج، وهيئة جمارك السيارات التابع لوزارة المالية، وهيئة التأمينات الاجتماعية وممثلي البنوك الوطنية، وذلك للرد على استفسارات المواطنين حول التعليم وقانون الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج، وحل أي تحديات تواجه المصريين بالخارج في المعاملات البنكية وإجراءات التأمين على المغتربين للحصول على مكافأة نهاية الخدمة ومعاش شهري بعد التقاعد، كما شارك ممثلو البنوك في الرد على كافة التيسيرات المقدمة للراغبين في شراء وحدات عقارية في المشروعات الإسكانية.