شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المهرجان الأول للزيتون بحديقة الأورمان غدا الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المهرجان الأول للزيتون الساعة العاشرة والنصف صباحا غدا الخميس، والذى يستمر لمدة 5 أيام بحديقة الأرومان فى الجيزة.

ويتضمن المهرجان معرضًا للزيتون وكل منتجاته وهو مخصص للبيع المباشر للجمهور بأسعار وعروض حصرية للمهرجان، ويشمل فقرات ترفيهية وتثقيفية ومسابقات عديدة وفقرات يومية للطبخ بزيت الزيتون والتعريف بقيمته الغذائية وأهميته الصحية.