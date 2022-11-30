شكرا لقرائتكم خبر عن غدا صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، غدا، الخميس، صرف معاشات ديسمبر، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات للشهر الثانى على التوالى ويستفيد من هذه المنحة 10.7 مليون مستحق معاش فى مصر.

كانت الحكومة قد أصدرت حزمة رعاية اجتماعية للمواطنين ومنهم أصحاب المعاشات بصرف منحة استثنائية بمبلغ 300 جنيه، يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهى بعدها، وأن هذه المنحة تعادل 30٪ من قيمة بعض أصحاب المعاشات التى تساوى 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التى تم إقرارها فى شهر أبريل الماضى بنسبة 13٪؜.

وتستمر وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم، الأربعاء، فى صرف معاشات نوفمبر الجارى من فروع بنك ناصر الاجتماعى، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالي فى مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.