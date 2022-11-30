"الصيادلة" تطالب" المالية" بإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكترونى

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القاهرة - سامية سيد - أرسلت النقابة العامة لصيادلة مصر خطاباً اليوم الأربعاء 30نوفمبر 2022 إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لمطالبته بإعفاء الصيدليات من منظومة الايصال الالكتروني، نظرا لأن معظم الصيدليات منشآت صغيرة يرتكز عملها في الاتجار في سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالإضافة إلى كثرة عدد الاصناف المتداولة في الصيدلية والتى تصل إلى 15000 صنف (خمسة عشر الف صنف) منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع، وكذلك صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة .

وأضاف الخطاب ان مطالبة النقابة بناء على توصيات الاجتماع الذى عقد بين النقابة العامة للصيادلة والنقباء الفرعيين مع ممثلى مصلحة الضرائب المصرية في 24نوفمبر2022 .

وطالبت نقابة الصيادلة وزير المالية بتحديد موعد لمقابلة وفد من النقابة بشأن هذا الأمر، لتذليل أى صعوبات وإزالة أى عقبات تواجه صغار الممولين من الصيادلة، وتعد عائقا لهم عن أداء دورهم المهنى لخدمة المواطن المصرى .