الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى امتلاك قدرات تصنيع الأجهزة التعويضية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً، بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها.

وجه الرئيس السيسى بالإسراع فى امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية

التزام المواصفات القياسية المعتمدة دوليا بغض النظر عن التكاليف والتحديات الاقتصادية

إقامة مجمع صناعى متكامل لتقديم الخدمة النبيلة لكل محتاج من منظور إنسانى وأخلاقى

إمكانية تطوير المجمع ليصبح مركزا إقليميا لتقديم تلك الرسالة الإنسانية لكل دول المنطقة

انطلاق المشروع من منظور احترام حقوق الإنسان وما تعانيه المنطقة من أحداث عنف وإرهاب