شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المنصورة الجديدة.. قفزة واسعة نحو عصر المدن المستدامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود ضخمة تبذلها الدولة من أجل تطوير العمران بتحديث المدن القائمة وإنشاء مدن جديدة شملت عشرات من التجمعات العصرية بينها نحو 14 من مدن الجيل الرابع فى مقدمتها "المنصورة الجديدة".

وتستهدف المشروعات العمرانية فى الأساس توسيع الرقعة المأهولة وتقليص الزحام وتحسين البنية التحتية وجذب الاستثمار، وتُعد "المنصورة الجديدة" واحدة من دُرر مدن الجيل الرابع بالجمهورية الجديدة تبلغ مساحة مرحلتها الأولى 2063 فدانا ووصلت بالفعل لـ2500 منها حتى الآن وذلك من أصل 7200 فدان إجمالى المساحة المخصصة للمدينة بطول 15 كيلو مترا على ساحل البحر المتوسط.

وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمدينة نحو 45 مليار جنيه وهى أول مدينة جيل رابع بالدلتا وتسهم المدينة فى تعزيز ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات فضلا عن جاهزيتها للتكيف مع تغيرات المناخ.

تقع المنصورة الجديدة على الطريق الساحلى بطول 14 كيلو مترا تمثل امتدادا لمدينة جمصة حتى حدود محافظة كفر الشيخ وتبعد 54 كيلو مترا عن المنصورة القديمة مع ربطهما بخط قطار مكهرب يقطع المسافة فى أقل من 15 دقيقة، وتضم أشكالا متنوعة من العقارات: إسكان سياحى وفيلات وإسكان متوسط واجتماعى.

ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 1.5 مليون نسمة، فضلا عن عدد من الفنادق لخدمة السياحة العلاجية وتشكل المدينة مع اكتمالها لؤلؤة مضيئة فى قلب الدلتا وطفرة ضخمة من طفرات الجمهورية الجديدة.