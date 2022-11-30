شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المنصورة الجديدة.. قفزة واسعة نحو عصر المدن المستدامة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمدينة نحو 45 مليار جنيه وهى أول مدينة جيل رابع بالدلتا وتسهم المدينة فى تعزيز ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص فى المشروعات فضلا عن جاهزيتها للتكيف مع تغيرات المناخ.
تقع المنصورة الجديدة على الطريق الساحلى بطول 14 كيلو مترا تمثل امتدادا لمدينة جمصة حتى حدود محافظة كفر الشيخ وتبعد 54 كيلو مترا عن المنصورة القديمة مع ربطهما بخط قطار مكهرب يقطع المسافة فى أقل من 15 دقيقة، وتضم أشكالا متنوعة من العقارات: إسكان سياحى وفيلات وإسكان متوسط واجتماعى.
ومن المخطط أن تستوعب أكثر من 1.5 مليون نسمة، فضلا عن عدد من الفنادق لخدمة السياحة العلاجية وتشكل المدينة مع اكتمالها لؤلؤة مضيئة فى قلب الدلتا وطفرة ضخمة من طفرات الجمهورية الجديدة.