شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ صدرية: الراحة والسوائل والمسكنات كافية لعلاج فيروس المخلوى التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق صفوت أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، رئيس الجمعية العلمية للشعب الهوائية، إنه سيتم إطلاق مبادرة صحة الرئتين للاهتمام بأمراض الحساسية والسدة الرئوية والتلوث والتدخين، وإطلاق مبادرة أخرى للكشف المبكر عن سرطان الرئة وخصوصا إن نسب التدخين وصلت لأكثر من 30%.

وقال، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للشعب الهوائية المنعقد حاليا بالقاهرة ولمدة 3 أيام، إن موجة كورونا بدأت تهدأ، وانتشر الفيروس المخلوى التنفسي، ولكن الناس مهولة من الفيروس، رغم إن الموضوع بسيط، مضيفا، إنه يجب احترام الدور، حيث إن الشخص قد يصاب بارتفاع فى الحرارة يمكن أن يستمر لمدة من يومين إلى 3 أيام، وأحيانا أقل، ولكن يجب احترام المرض، بحيث يلتزم المريض بالراحة، وعدم التعرض للإرهاق، وتجنب ممارسة الرياضة خلال فترة المرض، ولا ينزل للعمل، ولا يحتاج لاستخدام المضادات الحيوية.

وقال: نستخدم المضادات الحيوية بكثرة وبدون وصفة طبية مما يشكل مناعة فى جسمنا، لذلك لابد من ترشيد استخدام المضادات الحيوية، ويكفى الراحة وشرب السوائل بكثرة وتناول خافض الحرارة والمسكنات، وعدم استهلاك المضادات الحيوية التى تستعمل فى حالة الإصابة بعدوى بكتيرية، لأنها لا تؤدى لنتيجة فى علاج الفيروس المخلوى التنفسي، لأنه فيروس وليس عدوى بكتيرية .

يذكر، إن المؤتمر يعقد في الفترة من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2022 ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية وزير الصحة الأسبق، كما سبق المؤتمر مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية لشباب الأطباء، والدكتور طارق صفوت رئيس الجمعية العلمية للشعب الهوائية،كما يعقد المؤتمر تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.