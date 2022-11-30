شكرا لقرائتكم خبر عن القطار الكهربائى الخفيف يطرح نوعين من تذاكر الركوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائى الخفيف LRT نوعين من تذاكر الركوب "كارت يفتح بوابة الدخول عن طريق اللمس، أطلقت عليه الشركة الكارت اللاتلامسى الذكى، ونوع آخر وهو التذكرة العادية الممغنطة.

ويتم فتح بوابة الدخول للمحطة من خلال لمس الكارت للجزء العلوى لبوابة دخول المحطة، ومن المقرر ‎أن يتم توفير كروت اشتراكات لقطار العاصمة قريباً.



تذكرة القطار الكهربائى

كانت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي، قد أعلنت عن تمديد ساعات العمل بقطار العاصمة مشروع القطار الكهربائي الخفيف، ليعمل من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية عشر منتصف الليل.

وأعلنت الشركة الفرنسية المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف، أسعار الاشتراكات الشهرية، وذلك بعد تخفيض أسعار التذاكر، بنسبة من 30 لـ40 %، وكذلك الاشتراكات بنسبة تخفيضات 50% وذلك حتى الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، لتبدأ الاشتراكات الشهرية من 300 جنيه حتى 3 محطات، و500 جنيه حتى 7 محطات، و700 جنيه لأكثر من 7 محطات، ويغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات.

وأعلنت الشركة عن الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائى، على أن تصبح سعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلاً من 15 جنيها، و15 جنيها لسبع محطات بدلاً من 25 جنيه، و20 جنيها لما يزيد عن سبع محطات بدلاً من 35 جنيه.

جدير بالذكر، أن مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT يبلغ طوله 105 كم، وبعدد 19 محطة، وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في 3/7/2022 بطول 70 كيلومترًا، وبعدد 12 محطة، وجارى تنفيذ المرحلة الثالثة بطول 20 كم وبعدد 4 محطات، والمرحلة الرابعة بطول 16 كم، وبعدد 3 محطات، ويشمل 22 قطارًا مكيفا جديداً كل منها مكون من 6 عربات تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.