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شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المنصورة الجديدة.. شمس الدلتا تشرق على ساحل المتوسط ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - جهود ضخمة تبذلها الدولة من أجل تطوير العمران بتحديث المدن القائمة وإنشاء مدن جديدة شملت عشرات من التجمعات العصرية بينها نحو 14 من مدن الجيل الرابع فى مقدمتها "المنصورة الجديدة".
تقع على الطريق الساحلى الدولى بطول 14 كيلو مترا
تبلغ مساحة المرحلة الأولى للمدينة 2063 فدانا
تضم 3 أنواع من مشروعات الإسكان: اجتماعى ومتوسط وسياحى
تضم مشروعات إسكان "فيلات مودرن" و"فيلات كلاسيك"
تضم المنصورة الجديدة مشروع الإسكان الفاخر "جنة" ومشروع "سكن مصر"
مشروع الإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى من النماذج المعمارية بالمدينة
مشروع سكن مصر: يضم 196 عمارة بإجمالى 4704 وحدات
الإسكان الاجتماعى: يضم 58 عمارة بإجمالى 1392 وحدة
مشروع جنة: يضم 462 عمارة بإجمالى 11232 وحدة
الإجمالى 2100 فيلا و17 ألف وحدة سكنية فى كل المشروعات
تضم المدينة 8 أسواق تجارية ومدارس تغطى كل المراحل الدراسية
جامعة المنصورة الجديدة على مساحة 127 فدانا بـ6 كليات
تضم المدينة أيضا إلى جانب جامعتها الأساسية عدة جامعات خاصة
مركز طبى ومركز شرطة و5 مساجد و3 كنائس و3 فروع بنوك
مبنى تحكم من "الجيل الرابع" يتصل بالغرفة الرئيسية بالشبكة الوطنية للسلامة