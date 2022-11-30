شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة المنصورة الجديدة.. شمس الدلتا تشرق على ساحل المتوسط ..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود ضخمة تبذلها الدولة من أجل تطوير العمران بتحديث المدن القائمة وإنشاء مدن جديدة شملت عشرات من التجمعات العصرية بينها نحو 14 من مدن الجيل الرابع فى مقدمتها "المنصورة الجديدة".











