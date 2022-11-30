شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات الوزراء: مصر تقفز 42 مركزًا بمؤشر نضج الحكومة الرقمية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا يرصد تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية خلال 2022؛ حيث قفزت مصر 42 مركزًا في المؤشر بين عام 2020 و2022؛ فقد قفزت من المرتبة الـ 111 في عام 2020 لتصل إلى المرتبة الـ 69 في عام 2022، لتأتي مصر بذلك ضمن فئة الدول المتقدمة جدًّا (A) خلال 2022 بمعدل نقاط 0.751 نقطة.

- يقيس مؤشر نضج الحكومة الرقمية 198 دولة على مستوى العالم ويقوم على 4 مؤشرات رئيسة و48 مؤشرا فرعيا، تتراوح نقاط المؤشر بين 0 الأقل و1 الأعلى.

- جاء تقييم مصر في المؤشرات الفرعية مرتفعًا مثل مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية؛ وقد جاءت فيه ضمن فئة الدول المتقدمة(A)، ومؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية وجاءت أيضا ضمن فئة الدول المتقدمة (A)، ومؤشر التفاعل الرقمي مع المواطنين، وجاءت ضمن فئة الدول المتوسطة (B)، ومؤشر ممكنات التحول الرقمي الحكومي وجاءت ضمن فئة الدول المتقدمة (A).