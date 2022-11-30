"إير كايرو" تنظم جولة لممثلى 140 من شركات السياحة والسفر الألمانية

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القاهرة - سامية سيد - نظمت شركة إيركايرو، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، والذراع منخفض التكاليف لشركة مصر للطيران جولة تعريفية سياحية لممثلى 140 شركة من شركات السياحة والسفر الألمانية، بالتعاون مع إحدى أكبر شركات منظمى الرحلات فى ألمانيا، يأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الطيران المدنى، لجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

وقالت وزارة الطيران في بيان لها، أن ممثلي الشركات قاموا بزيارة الغردقة والقاهرة ومعالم مصر السياحية والتاريخية، حيث زاروا منطقة الأهرامات والمتحف المصرى بميدان التحرير، وذلك ترويجاً للمنتج السياحي المصري فى السوق الألمانى الذى يعد واحداً من أكبر الأسواق المصدرة للحركة السياحية إلى مصر، وبما يسهم فى زيادة رحلات شركة إير كايرو إلى ألمانيا خلال الموسم الصيفى المقبل لتصل إلى 82 رحلة أسبوعيا تربط بين كلٍ من مطارات الغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ و13 مدينة ألمانية، مقابل 62 رحلة اسبوعياً نظمتها إيركايرو خلال الموسم الصيفى فى 2022 .

وصرح حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، أن هذه الجولة التعريفية لشركات السياحة والسفر تأتى وفقاً لتوجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، بضرورة تنظيم مثل هذه الجولات تنشيطاً للحركة الجوية والسياحية من مختلف دول العالم إلى مصر، والعمل على فتح أسواق وخطوط جديدة وزيادة الترددات للنقاط الموجودة بالشبكة الجوية.

وأشار إلى أن هذه الجولة تمثل فرصة كبيرة للترويج للمقاصد السياحية المصرية والتعرف على مزاياها موضحاً أن "إيركايرو" ستنظم خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل جولة تعريفية ثانية لممثلى 65 شركة أخرى من شركات السياحة والسفر فى ألمانيا لزيارة مصر بالتعاون مع أحد كبار منظمى الرحلات الألمانية لتنشيط الحركة الجوية والسياحية، بما يسهم فى ربط المدن الألمانية بالمقاصد السياحية فى مصر عبر شبكة من الرحلات الداخلية تربط بين مطارات القاهرة والغردقة ومرسي علم وشرم الشيخ وسفنكس والأقصر.

وقد أعرب ممثلو شركات السياحة والسفر الألمانية، عن سعادتهم بزيارة مصر والتعرف على أبرز معالم الحضارة المصرية القديمة، كما أشادوا بما شاهدوه من جودة للمنتج السياحى المصرى المتكامل وجودة الخدمات المقدمة من شركة إيركايرو، التى تسير حاليا 30 رحلة أسبوعياً إلى 9 مدن ألمانية إلى جانب كلٍ من العاصمة النمساوية فيينا وزيورخ وبازل فى سويسرا.