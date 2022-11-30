للذكور والإناث.. مواعيد وشروط وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الشهر المقبل مجلس الدولة، فى استقبال المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد، لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من الذكور والإناث لشغل مناصب مندوب مساعد دفعة 2022.

ويبدأ سحب ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، خلال الفترة من 3 ديسمبر 2023 وتنتهى فى 19 ديسمبر، وذلك لخريجى كليات الحقوق والشريعة القانون والشرطة، وسيتم تحديد يوم لكل خريج جامعة من الجامعات الحكومية بالإضافة إلى يوم مجمع لخريجى الجامعات الخاصة، وبعد انتهاء فترة سحب الملفات سيحدد اليوم الذى يليه لتلقى التظلمات وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وسيبدأ سحب الملفات لخريجى كلية الحقوق جامعة القاهرة السبت 3 ديسمبر المقبل، ويليها بقية الجامعات وفقا للنظام الذى أعلنه مجلس الدولة لطلبات التعيين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022.

وحدد المجلس شروط التعيين فى وظيفة مندوب مساعد كالتالي:-

* التقدم للذكور والإناث.

* ألا يقل التقدير التراكمى عن جيد.

* ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

* توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

* اجتياز المقابلة والاختبارات التى يحددها مجلس الدولة.

* وتسحب الملفات للتقديم فى تعيينات مجلس الدولة من مقر مجلس الدولة فى الدقى فى 3 شارع عصام الدالى، ويشترط لسحب الملفات تقديم صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى مع إحضار الاصل للإطلاع وصورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

* وكذلك يشترط تقديم ما يفيد سداد مبلغ 1000 جنيه على الكود المؤسسى رقم 10100801 باسم مجلس الدولة فى بنوك الأهلى المصرى- مصر- القاهرة ومكاتب البريد، وفروع مجلس الدولة بالمحافظات.

ويتم تقديم الملفات بوحدة تعيينات الأعضاء بمجلس الدولة خلال الفترة من الاثنين الموافق 9 يناير 2023 حتى نهاية عمل يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وتقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.