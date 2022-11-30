شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: خط ساخن لاستقبال شكاوى تلوث الهواء والان مع تفاصيل الخبر
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بتكثيف حملات التفتيش علي مصادر التلوث المختلفة من خلال دوريات التفتيش التابعة لوزارة البيئة، وذلك للتخفيف من حدة تأثر جودة الهواء بتلك العوامل الجوية.
وتهيب وزارة البيئة بالكيانات الصناعية بالقاهرة الكبرى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لتخفيف الأحمال فى ظل الظروف الجوية الغير مواتية والتى تساعد على تركيز الملوثات.
كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية التقليل بقدر المستطاع من الأنشطة اليومية فى الهواء الطلق خلال هذه الفترة لتجنب الأثار السلبية الناتجة.
هذا وتتلقى غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة كافة الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمتعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808.