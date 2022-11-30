شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تمهد أرصفة الزمالك للتسهيل على ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة 37 منحدر على الأرصفة بمنطقة الزمالك لتمكين ذوي الهمم وتسهيل التنقل لهم، حيث تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تنفيذ مبادرة "إتاحة أرصفة القاهرة للأشخاص ذوى الهمم ومتحدى الإعاقة"، خلال تنقلهم فى شوارع منطقة الزمالك، مما يسهل لهم ممارسة كافة أنشطة الحياة اليومية والاعتماد على الذات، مما يسهل اندماجهم بشكل فعلى وإيجابى فى المجتمع.

وفي سياق متصل، وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتقديم العديد من التسهيلات لمتحدى الإعاقة، منها تحديد شباك خاص لتقديم الخدمات لهم فى المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء، مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلاً على متحدى الإعاقة.

كما قامت الوزارة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدى الإعاقة بلغة الإشارة، كما تقوم الوزارة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدى الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات، فضلا عن تقديم تسهيلات لذوى الاحتياجات الخاصة من منفذى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق صندوق التنمية المحلية، بتخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% بدلا من 6%، وهى تكلفة الإقراض لباقى المستفيدين من الصندوق.