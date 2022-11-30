أشرف حاتم: المخلوى التنفسى يعالج بنفس طريقة الأنفلونزا ولا يتطلب مضاد حيوى

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أن الفيروس المخلوى التنفسى هو فيروس من الفيروسات التنفسية نتعامل معها منذ عام 1958 وليس فيروسات جديدا، وهو يصيب الأطفال من سن 6 أشهر حتى عامين، كم يصيب كبار السن فوق سن 65 عاما، وهم الذين يعانون من نقص المناعة وهو ظهر لأنه الأعوام الأخيرة الماضية كان فيروس كورونا هو السائد لذلك الحالات لم تكون ظاهرة، لأن كورونا كان هو الفيروس الطاغى والمنتشر على الفيروسات الأخرى فى هذا الوقت، وبدأت حالات الفيروس المخلوى تزيد بالإضافة لفيروس الأنفلونزا، وهذه الفيروسات تزيد فى بداية الشتاء، وتغير الفصول وهى فترة موسم الأنفلونزا وهو ما يطلق عليه موسم الفيروسات التنفسية.

وأضاف، أن المريض يعانى من نفس أعراض الأنفلونزا مثل ارتفاع فى حرارة الجسم، وكحة وآلام بالحلق ورشح، وعلاجه لا يعتمد على المضادات الحيوية أو المضادات الفيروسية، ولكن العلاج يكون نفس علاج الأنفلونزا بالراحة وخافض الحرارة وتناول السوائل، موضحا إنه نفس أعراض الأنفلونزا.

وقال، خلال مؤتمر الجمعية العلمية للشعب الهوائية والمنعقد حاليا بالقاهرة، أن وضع مصر بالنسبة للأنفلونزا مثل العالم تماما حيث أن الحالات تزيد مع دخول فصل الشتاء، ولكن 99%من الحالات خفيفة، ولا تستدعى دخول المستشفى وأغلبها لا تحتاج لمضادات الفيروسات إلا فى المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو أصحاب المناعة الضعيفة كما أن الحالات لا تستدعى دخول الرعاية المركزة.