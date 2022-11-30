شكرا لقرائتكم خبر عن دير القديس الأنبا باخوميوس بجبل إدفو والخطاطبة يغلق أبوابه فترة صوم الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بجبل إدفو والخطاطبة اعتذاره عن استقبال الزائرين سواء الأفراد أو الرحلات خلال فترة صوم الميلاد المجيد.

وأوضح الدير فى بيان له أنه يستثنى أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءًا.

ويعتبر"صوم الميلاد" من الدرجة الثانية، خلال فترة صوم الميلاد تسمح الكنيسة بتناول السمك، على خلاف الصوم الكبير الذى ينتهى بعيد القيامة، تمنع فيه الكنيسة تناول الأسماك تمامًا، لأنه يعد صومًا من أصوام الدرجة الأولى، وقد سمحت الكنيسة بأكل السمك فى بعض الأصوام للتخفيف عن الأقباط بسبب كثرة أيام الصوم واحتياج البعض للبروتين الحيوانى.