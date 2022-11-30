شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط تسجيل الملكية الفكرية فى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان المؤتمر العلمى السادس بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات بعنوان: الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والتنمية المستدامة فى مصر تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور السيد عبد الخالق رئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية ووزير التعليم العالى الأسبق، رئيس المؤتمر الدكتور ياسر محمد جاد الله أستاذ الاقتصاد وعميد المعهد القومى للملكية الفكرية، وتأتى فعاليات المؤتمر يوم السبت الموافق 18 فبراير 2023 بقاعة الدكتور حسن حسنى بالجامعة بحلوان.

أوضح الدكتور ياسر محمد جاد الله أن محاور المؤتمر هي: سياسات الملكية الفكرية فى المؤسسات البحثية والتعليمية، الإدارة الاقتصادية لأصول الملكية الفكرية فى الجامعات والمراكز البحثية، التقويم الاقتصادى والمحاسبى لأصول الملكية الفكرية فى الشركات، الأهمية الاقتصادية لبناء استراتيجية للملكية الفكرية فى مصر، تجارب الدول المختلفة فى بناء استراتيجيات الملكية الفكرية، تسويق أصول الملكية الفكرية محليا ودوليا، جائحة كورونا وتأكيدها على الدور المحورى للملكية الفكرية فى خدمة البشرية فى إطار استراتيجية الدولة، الأهمية الاقتصادية والقانونية لإنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية فى مصر، الهيئة السعودية للملكية الفكرية ودورها فى تحقيق التنمية بالمملكة العربية السعودية، البنية التحتية للملكية الفكرية ومدى ملائمتها لبناء استراتيجيه قومية للملكية الفكرية فى مصر، شراكات الصناعة والجامعات والمؤسسات البحثية للاستغلال التجارى للملكية فى مصر، مدى ملائمة تشريعات الملكية الفكرية لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، سبل دمج الملكية الفكرية فى ميزانيات الشركات، دور الملكية الفكرية فى تنمية المشروعات الصغيرة كعمود فقرى لدعم الاقتصاد، دور قواعد البيانات الديناميكية للملكية الفكرية فى دعم استراتيجية التنمية المستدامة فى مصر.

للتسجيل فى المؤتمر يتم إرسال الملخص فى حدود صفحتين كحد أقصى عن طريق البريد الإلكترونى، على أن يكون هناك صفحة للغلاف موضح عليها اسم الباحث (الباحثين) والوظيفة والجهة التى يعمل بها، الفاكس البريد الإلكترونى لا يزيد عدد أوراقه عن 30 صفحة مقاس B5، وترسل الملخصات والبحوث كاملة عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]، بحيث يتم ارسال الملخصات قبل 15 ديسمبر، على أن يكون القبول المبدئى 18 ديسمبر، أرسال الورقة البحثية كاملة 15 يناير 2023 .

وأوضحت جامعة حلوان يتم نشر البحوث المحكمة فى عدد خاص من المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار التى يصدرها المعهد (محكمة ودورية) حاصلة على7 من 7 فى تقييم المجلس الأعلى للجامعات ومستوفية المعايير الدولية ARCIF.