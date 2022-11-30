شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تنفيذ الخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيمثل مشروع القطار الكهربائى السريع، نقلة نوعية هائلة فى وسائل النقل الأخضر المستدام فى مصر، تواصل وزارة النقل جهودها، لتنفيذ المشروع الذى تم تقسيمه إلى 3 خطوط مسار الخط الثانى (أكتوبر /الأقصر/ أسوان / أبوسمبل) سيكون داخل حرم الطريق الصحراوى الغربى.

المهندس كامل الوزير وزير النقل، أوضح أن موقع المحطات سيكون قريبا من الطرق والأماكن السكنية ومناطق التقاطعات، مع محاور النيل لخدمة سكان الصعيد.

وأضاف أن جميع طرق الاقتراب للمحطات ستكون حرة، وتخدم جميع اتجاهات الحركة المرورية، تيسيرا على المسافرين، للوصول إلى المحطات من كل الاتجاهات، ومن جميع المدن والقرى القريبة، وتبلغ السرعة التصميمية لشبكة القطارات الكهربائية السريعة 250 كم/ ساعة وسرعة تشغيلية 230 كم/ ساعة.

فيما تبلغ السرعة التشغيلية للقطارات الكهربائية الإقليمية 160 كم/ الساعة وقطارات نقل البضائع 120 كم / ساعة، ومن المقرر أن يصل عدد القطارات الكهربائية السريعة بهذا الخط إلى 20 قطاراً والقطارات الكهربائية الإقليمية 48 قطاراً و20 جرارا لنقل البضائع، لضمان تحقيق أكبر عائد مالى يغطى مصروفات التشغيل والصيانة فيما بعد.

وزير النقل، أكد أن الهدف من تنويع الوحدات المتحركة (سريعة وإقليمية) هو توفير وسيلة نقل حضارية تناسب كل مستويات الدخل مع تقديم خدمة متميزة.